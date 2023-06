Zweiter Einbruch bei Betrieb in Oberschneiding: Erneut hochwertige Metalle gestohlen

Es ist bereits der zweite Einbruch innerhalb weniger Wochen. −Symbolbild: Frank Rumpenhorst/dpa

Bei einem Einbruch in einen Betrieb in Siebenkofen bei Oberschneiding (Landkreis Straubing-Bogen) haben Unbekannte wertvolle Metalle und Werkzeug gestohlen. Es ist bereits der zweite Einbruch innerhalb weniger Wochen. Die Kripo sucht nun Zeugen.









Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den metallverarbeitenden Betrieb ein. Sie stahlen Präzisionswerkzeuge und hochwertige Metalle im Wert eines sechsstelligen Eurobetrages.





Zweiter Einbruch





Es ist bereits der zweite Einbruch innerhalb weniger Wochen. Erst in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai waren dort Unbekannte in einen Lagerraum eingebrochen und stahlen Metalle in einem ähnlich hohen Wert.





Zeugenaufruf





Die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung im ihre Mithilfe: Personen, die zwischen Mittwoch 18 Uhr und Donnerstag 6 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Siebenkofen beobachten haben, werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Telefonnummer: 09421/868-0 zu melden. Für die Ermittler können auch insbesondere Personen/Fahrzeuge von Bedeutung sein, die sich in den Tagen vor der Tat in verdächtiger Weise im Bereich Siebenkofen aufgehalten haben.

