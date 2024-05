Zwei Unfälle mit Gleitschirmen: Telefonmast umgerissen

Bei Unfällen mit ihren Gleitschirmen sind am Mittwoch zwei Männer in Kallmünz (Landkreis Regensburg) und Riedering (Landkreis Rosenheim) verletzt worden. In Kallmünz stürzte ein 44-Jähriger aus Österreich im Landeanflug aus etwa sieben Metern Höhe ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er wurde nicht lebensbedrohlich verletzt, aber in ein Krankenhaus gebracht. Als Ursache für den Absturz wird nach ersten Erkenntnissen ein sogenannter Strömungsabriss vermutet.

Beim zweiten Unfall wurde ein 41-Jähriger aus Riedering bei Bodenübungen mit seinem Schirm von einer Windböe erfasst und laut Polizei mehrere Meter in die Höhe gerissen. Der Schirm verfing sich in einer Telefonleitung, wodurch ein offenbar morscher Mast brach. Der Mann erlitt Prellungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240502-99-886165/2