Zverev optimistisch: Starke Sandplatzform hin zu French Open

Deutschlands Tennis-Ass Zverev glaubt an eine starke Sandplatzsaison. In München will er seiner Favoritenrolle gerecht werden - und sich auch rehabilitieren.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev sieht sich auf einem guten Weg für die anstehenden Turniere der Sandplatzsaison mit dem Höhepunkt bei den French Open. „Ich bin mir relativ sicher, dass ich meine Form finden werde“, kündigte der Weltranglistenfünfte am Dienstag in München an. Bei den dort stattfindenden BMW Open wird er am Mittwoch im Achtelfinale erstmals aufschlagen, sein Gegner ist der Österreicher Jurij Rodionov.

Zverev, der am Samstag 27 Jahre alt wird, war jüngst beim Masters in Monte-Carlo im Achtelfinale gegen den späteren Turniersieger Stefanos Tsitsipas ausgeschieden. Dennoch gab er sich zufrieden mit seinem Saisondebüt auf dem Aschebelag. Er schilderte, dass er nach der ersten Hartplatzphase des Jahres in Australien und den USA immer etwas länger benötige, um sich auf den neuen Untergrund einzustellen. „Ich brauche immer ein bisschen mehr Zeit. Bei mir ist es immer so, dass ich in Woche drei und vier anfange, gut zu spielen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr genauso sein wird.“

Bei den BMW Open in München will er den dritten Titel nach 2017 und 2018 gewinnen und sich vor allem für die vergangenen Jahre rehabilitieren, in denen er früh ausschied. „Ich hoffe, dass ich das ändern kann und wieder um den Titel spiele. Das ist ein besonderes Turnier, ich hatte hier schon die unglaublichsten Emotionen“, schilderte der gebürtige Hamburger und erinnerte daran, dass er seit seinem Debüt 2014 kein Turnier in der bayerischen Landeshauptstadt ausgelassen hatte.

