Zigarette wohl Ursache für Brand: Ein Schwerverletzter

Eine brennende Zigarette im Schlafzimmer eines 77-Jährigen hat mutmaßlich einen Wohnungsbrand in Geisenfeld (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) verursacht. Der Senior wurde bei dem Brand am Montagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach hatte ein Nachbar, der im Erdgeschoss des betroffenen Mehrfamilienhauses lebt, den Brandgeruch wahrgenommen und sofort die Feuerwehr gerufen. Im Anschluss brachte er den Rentner, der sich zu dem Zeitpunkt immer noch in seiner Wohnung im ersten Stock aufhielt, ins Freie. Der Mann kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die am Dienstag durchgeführten Untersuchungen zur Brandursache ergaben laut Polizei erste Hinweise auf eine fahrlässige Brandstiftung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit habe demnach eine brennende Zigarette das Feuer verursacht. Bei dem Brand entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240409-99-614440/3