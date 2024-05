ZDF und DAZN übertragen Finale der Champions League

Finale in Wembley - Die Mannschaften stellen sich vor dem Finale der Champions League auf, Finale zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München, im Wembley-Stadion in London, Großbritannien, 25. Mai 2013. ZDF und DAZN übertragen das Endspiel 2024 an selber Stelle. - Foto: Tom Hevezi/dpa