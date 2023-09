Dass der einst ausgestorbene Fischotter zurück in den bayerischen Gewässern ist, sorgt für Streit. Seit Anfang August gibt es eine Verordnung, die die Entnahme von Fischottern in Niederbayern und in der Oberpfalz – mit Ausnahme der Stadt Neumarkt – erlaubt. Tierschützer gehen deshalb auf die Barrikaden. Gibt es eine Lösung für die Koexistenz von Fischen und Ottern?