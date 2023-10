Wir schicken Sie ins Jahnstadion: VIP-Tickets für das Heimspiel der Regensburger gegen Ulm gewinnen

Der SSV Jahn Regensburg begeistert die Fußball-Fans nach dem Zweitliga-Abstieg wieder und führt die Rangliste der 3. Liga nach 13 Spieltagen sogar an. Und Sie können live im Jahnstadion dabei sein – beim Heimspiel gegen den SSV Ulm am Sonntag, 12. November, 19.30 Uhr. Flutlicht, Drittliga-Fußball und VIP-Tickets für Sie und zwei Begleiter*innen?



Gemeinsam mit MagentaSport, das alle Spiele der 3. Liga live als Einzelspiel und in der Konferenz zeigt, verlost die Mediengruppe Bayern 1x 3 VIP-Tickets (beste Plätze und Catering) und 1x 2 Public Tickets für dieses Spiel. Rufen Sie uns bis Mittwoch, 8. November, 12 Uhr, unter ✆ 0137/822703278 (50 Cent/Anruf) an und nennen Sie das Stichwort Regensburg sowie Ihren Namen und Ihre Email-Adresse. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Hinweis: Bis zur Winterpause wird die Mediengruppe Bayern weitere Tickets für Heimspiele von Jahn Regensburg verlosen.