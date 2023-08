Wir schicken Sie ins Jahnstadion: Tickets für das Regensburger Heimspiel gegen Duisburg gewinnen

Live dabei sein im Jahnstadion des SSV Jahn Regensburg können Leser*innen der Mediengruppe Bayern. −Foto: Imago Images

Seit 18. März wartet der SSV Jahn Regensburg saisonübergreifend auf einen Heimsieg im Jahnstadion – die nächste Gelegenheit gibt es für den oberpfälzischen Fußball-Drittligisten am Sonntag, 3. September, wenn der MSV Duisburg im Jahnstadion zu Gast ist (Anstoß 16.30 Uhr). Und Sie können live dabei sein!



Gemeinsam mit MagentaSport, das alle Spiele der 3. Liga live als Einzelspiel und in der Konferenz zeigt, verlost die Mediengruppe Bayern 1x 2 Tickets für dieses Spiel. Rufen Sie uns bis Dienstag, 29. August, 12 Uhr, unter ✆ 0137/822703278 (50 Cent/Anruf) an und nennen Sie das Stichwort Regensburg sowie Ihren Namen und Ihre Email-Adresse. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

− red

Hinweis: Bis zur Winterpause wird die Mediengruppe Bayern weitere Tickets für Heimspiele von Jahn Regensburg verlosen.