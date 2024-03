Wetterdienst warnt vor Sturm- und Orkanböen an den Alpen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor Sturm- und teilweise auch vor Orkanböen an den Alpen gewarnt. Für Gebiete oberhalb von 1500 Metern gaben die Meteorologinnen und Meteorologen am Samstag teilweise die Warnstufe drei von vier aus, oberhalb von 800 Metern gilt die Stufe zwei.

Demnach können am Samstag in freien Hochlagen orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde wehen. Auf den höchsten Gipfeln sollen auch Orkanböen mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde auftreten. In Föhnschneisen und oberhalb von 800 Metern seien Sturmböen um die 80 Stundenkilometer möglich. Die Unwetterwarnung soll zunächst bis in die Nacht zum Ostermontag bestehen bleiben, danach soll sich die Föhnlage langsam abschwächen.

Bis Samstagmorgen blieben Unwettereinsätze aus, wie die Polizeipräsidien in Rosenheim und Kempten mitteilten. Bisher habe es keine alpinen Notfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

