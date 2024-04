Wetterdienst warnt vor Schnee bis ins Flachland – Am Wochenende aber milder

Schnee liegt auf Tischen und Stühlen in einem Biergarten am Walchensee. − Foto: dpa

In Teilen Bayerns wird für Mittwoch und die Nacht zum Donnerstag Schnee erwartet. Tagsüber werde es „bei kräftigen Schauern vorübergehend auch in tieferen Lagen Glätte geben“, kündigte der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen an. Für Nachmittag und Abend sagte er zudem einzelne kurze Gewitter vorher.









In der Nacht zum Donnerstag sollte die Schneefallgrenze auf 400 bis 600 Meter sinken. Vor allem in den Mittelgebirgen und am Alpenrand werde es Glätte geben, oberhalb von 600 Meter zudem auch leichten Frost.



Schon am Mittwochmorgen hatte es vor allem in Alpennähe und im höheren Bayerischen Wald Glätte gegeben, schwerere Unfälle dadurch wurden aber zunächst nicht bekannt. Erst zum Wochenende soll sich das Wetter bessern. Die Temperaturen sollen dann um bis zu 10 Grad steigen und können je nach Region an der 20-Grad-Marke kratzen.

− dpa