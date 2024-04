Die Steinerne Brücke gibt sich als Kinokulisse her. Regisseur Marc Rothemund dreht eine Liebeskomödie in Regensburg. Die Hauptrollen spielen keine Geringeren als Iris Berben und Heiner Lauterbach. Nur eines spielte am Donnerstag nicht mit: das Wetter. Wir haben uns an die Fersen der Schauspieler geheftet und Einblicke in den Filmdreh bekommen.