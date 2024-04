Lotto-Bayern sucht Millionengewinner in Oberbayern

München (dpa/lby) Zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten sucht Lotto-Bayern einen Millionengewinner im Freistaat. Der Spieler oder die Spielerin aus Oberbayern hat in der Zusatzlotterie Spiel 77 am Dienstag rund 1,5 Millionen Euro gewonnen, wie die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung am Donnerstag mitteilte. Exakt 1.477.777 Euro erspielte die Person mit dem Spielschein im Wert von 10,25 Euro. In der höchsten Gewinnklasse bei Spiel 77 seien den Angaben zufolge Gewinne zwischen 177.777 und zehn Millionen Euro möglich.

