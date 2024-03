Wetter-Mix am Osterwochenende: Erst Sonne, dann Regen

Erst gibt es frühlingshafte Temperaturen und Sonne - dann wird es regnerisch. Am langen Osterwochenende bietet einer Prognose zufolge vor allem der Samstag gutes Ausflugswetter.

Auf Sonne mit bis zu 25 Grad folgt Regen: Das Osterwochenende in Bayern wird laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zum Sonntag sonnig und warm - doch am Ostermontag regnerisch. Bergsteiger und Ausflügler sollten zudem in einigen Regionen vorsichtig sein: Oberhalb von 800 Metern gibt es den Meteorologen zufolge am Freitag Sturmböen, oberhalb von 1500 Metern sogar Orkanböen. Für die Tage danach werden in den Föhntälern Böen vorhergesagt.

Für den Samstag erwartet der DWD ein „außergewöhnlich“ warmes Wetter bei Höchstwerten zwischen 20 und 25 Grad. Das sonnige Wetter soll aber durch Schleierwolken gedämpft werden. Der Ostersonntag startet dann in Franken mit etwas Regen, ansonsten wird ein Mix aus Wolken und Sonne erwartet. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad.

Nach einem sonnigen Start in den Montag sollen jedoch von Westen aus dichte Wolken aufziehen. Bei Temperaturen zwischen 13 und 20 Grad kann es dann auch zeitweise regnen.

