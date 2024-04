Weitere Personalsorgen beim FC Bayern: Laimer vor Real raus

Erst Torvorbereiter, dann angeschlagen raus: Für Bayern-Profi Konrad Laimer endet das Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt schmerzhaft. Kurz vor dem Real-Knaller ist das bitter.

Der FC Bayern München hat vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid einen weiteren angeschlagenen Spieler zu beklagen. Mittelfeldakteur Konrad Laimer musste am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt in der 28. Minute ausgewechselt werden. Der Österreicher wurde am rechten Fuß behandelt und ging dann für weitere Maßnahmen in die Kabine. Für Laimer, der das 1:0 durch Harry Kane vorbereitet hatte, wurde Aleksandar Pavlovic eingewechselt.

Verzichten mussten die Münchner für das Frankfurt-Spiel bereits auf Jamal Musiala. Der Offensivspieler fehlte zum zweiten Mal in Folge. „Es ist eine Sehnenreizung, die ihn einfach extrem behindert“, sagte Tuchel. „Jetzt geben wir alles für Dienstag.“ Gegen die Königlichen sollen auch Serge Gnabry und Leroy Sané dabei sein. Bei Sané wird es nach Schambeinproblemen ein Wettlauf mit der Zeit. Gnabry wird nach einer Muskelverletzung laut Tuchel rechtzeitig für Real fit.

