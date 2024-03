Markus Söder reist erstmals als Ministerpräsident nach China

Am Samstag reist Markus Söder (CSU) nach China. 2015 war er schon dort, noch als Finanzminister. Nun kommt er erstmals als Ministerpräsident. Zuletzt hatte sein Vorgänger Horst Seehofer (CSU) 2017 China besucht – als die Welt geostrategisch noch weitgehend in Ordnung war. Söders Reise in diesen Tagen hingegen ist außenpolitisch nicht unheikel: Anders als vor 50 Jahren bezeichnen sich China und Russland heute als Freunde – und es gibt Hinweise, dass China Russlands völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine durch Materiallieferungen unterstützt.