Weiche kaputt: Einschränkungen auf Münchner Stammstrecke

Eine defekte Weiche hat für größere Beeinträchtigungen auf der Münchner Stammstrecke gesorgt. Fahrgäste müssen voraussichtlich noch bis in die Nacht auf Mittwoch mit Einschränkungen rechnen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte.

Im Bereich der Hackerbrücke ist demnach das Herzstück einer Weiche beschädigt worden. Es auszutauschen, sollte laut Deutscher Bahn mindestens fünf Stunden dauern. Da in dieser Zeit kein S-Bahn-Verkehr auf der Stammstrecke möglich sein wird, sollen die Arbeiten in der Nacht auf Mittwoch erfolgen. Bis dahin seien weniger S-Bahnen unterwegs, zudem könne der betroffene Abschnitt nur mit geringer Geschwindigkeit befahren werden, hieß es. Am Dienstagnachmittag fuhren die Linien S2, S3, S6, S7 und S8 wieder auf der Stammstrecke. Auf den restlichen Linien kam es weiter zu Einschränkungen.

Zwischen Pasing und dem Hauptbahnhof können Fahrgäste laut Bahn auch Züge des Regionalverkehrs nutzen. Für die Strecke zwischen Haupt- und Ostbahnhof schlägt die Deutsche Bahn vor, dass Fahrgäste auf die U-Bahnlinie U5 ausweichen.

