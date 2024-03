Im Tarifstreit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit der Deutschen Bahn ist eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nicht nur, dass im Fern- und Regionalverkehr erneut am Donnerstag um 2 Uhr ein 35-stündiger Streik beginnen wird. GDL-Chef Claus Weselsky droht in der Folge mit sogenannten Wellenstreiks – noch dazu unangekündigt. Was damit auf Bahnreisende zukommt und ob dies rechtlich überhaupt möglich ist, erklärt ein Experte im Tarifrecht.