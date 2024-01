Wann sind Faschingsferien 2024 in Bayern - alle Ferientermine 2024 im Überblick

Faschingsferien, Osterferien, Pfingstferien und Sommerferien schließen an die Weihnachtsferien an. Wir haben die Ferientermine in Bayern für 2024 gesammelt. − Symbolbild: dpa

Wann sind Faschingsferien 2024 in Bayern? Der Fasching findet im Jahr 2024 deutlich früher statt als in anderen Jahren. Deshalb verschieben sich auch die Faschingsferien.









Die Weihnachtsferien in Bayern fallen auf die Zeit von 23. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024. Nur wenige Wochen später haben Kinder, Jugendliche und Lehrer schon wieder schulfrei: Dann sind Faschingsferien. Die Faschingsferien sind heuer in Bayern auf 12. Februar bis 16. Februar 2024 terminiert.



Osterferien folgen im März und April, vom 25. März 2024 bis 6. April 2024 findet dann kein regulärer Schulunterricht statt. Pfingstferien sind vom 21. Mai 2024 bis 1. Juni 2024.



Und dann ist das Schuljahr auch schon wieder geschafft in Bayern: Sommerferien beginnen im Freistaat am 29. Juli 2024 und enden am 9. September 2024. Im Herbst sind dann noch Herbstferien, da haben Schüler und Lehrer von 28. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 frei, außerdem am 20. November 2024.



Und schon stehen die nächsten Weihnachtsferien wieder vor der Tür. Sie sind angesetzt auf die Zeit vom 23. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025.

