Während eines Betrugs am Telefon: 14-Jährige festgenommen

Ältere Frau telefoniert - Eine Seniorin am Telefon. Die Polizei hat ein 14 Jahre altes Mädchen bei einem Telefonbetrug festgenommen. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Die Polizei hat ein 14 Jahre altes Mädchen in Schweinfurt bei einem Telefonbetrug festgenommen. Aktuell sitze die Verdächtige in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam am Donnerstag mit. Zuvor hatte die Seniorin den Betrugsversuch erkannt und die Polizei informiert.

Die 14-Jährige soll am Dienstag bei einer 84-jährigen Seniorin angerufen und sich als Tochter des Ehemannes ausgegeben haben. Mit weinerlicher Stimme habe die Jugendliche ihr erklärt, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben, teilte die Polizei mit. Die Seniorin solle ihr nun 225.000 Euro für die Kaution geben.

Die 84-Jährige habe den Betrugsversuch erkannt und die Beamten informiert, so die Polizei. Noch während die Seniorin mit der mutmaßlichen Betrügerin telefonierte, sei die Kriminalpolizei angerückt. Die Ermittler nahmen die 14-Jährige fest.

Gegen die Jugendliche lag bereits ein offener Haftbefehl wegen einer ähnlichen Tat vor. Sie sei den Beamten bereits aus ähnlichen Fällen bekannt gewesen, hieß es weiter. Am Mittwoch wurde die Jugendliche einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

