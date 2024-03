Volksfestkalender 2024: Alle Feste in der Region auf einen Blick

„O'zapft is“, heißt es wieder in Bayern. Im Frühling starten die ersten Volksfeste. Damit Sie über das gesamte Jahr bestens informiert sind, zeigt Ihnen die PNP in einer durchsuchbaren Tabelle und in Listenform, wo in der Region die Volksfeste stattfinden.









Lesen Sie dazu auch:



Testen Sie in unserem Quiz Ihr Wissen über Volksfeste in Bayern



Die größten Volksfeste in der Region







Süßes, Deftiges, Zünftiges, Flüssiges: Bis in den Herbst hinein kann auf den Festen in der Region wieder ordentlich gefeiert werden. Welche Volksfeste wann und wo stattfinden, haben wir Ihnen in einer interaktiven Tabelle zusammengestellt. Alle Feste in Listenform finden Sie nach der Tabelle.









Hier finden Sie die Volksfeste in der Region chronologisch geordnet in einer Liste:



März



7. März bis 9. März: Starkbierfest Freyung



April



3. April bis 7. April: Rottaler Volksfest Pfarrkirchen



4. April bis 7. April: Frühlingsfest Zeitlarn



5. April bis 7. April: Dorffest Altreichenau



12. April bis 21. April: Frühjahrsdult Landshut



19. April bis 30. April: Gerner Dult in Eggenfelden



19. April bis 5. Mai: Frühlingsfest München



26. April bis 5. Mai: Freilassinger Mai-Wies'n



26. April bis 5. Mai: Volksfest Garching an der Alz



26. April bis 5. Mai: Frühlingsfest Deggendorf



26. April bis 5. Mai: Passauer Maidult



30. April bis 5. Mai: Aldersbacher Frühlingsfest



Mai



3. Mai bis 4. Mai: Langdorfer Sommerfest



3. Mai bis 12. Mai: Burghauser Mai Wies'n



8. Mai bis 19. Mai: Frühlingsfest Traunstein



8. Mai bis 12. Mai: Dorffest Jägerwirth



8. Mai bis 12. Mai: Hofmarkfest Haus im Wald



8. Mai bis 12. Mai: Dorffest Jandelsbrunn



16. Mai bis 22. Mai: Pfingstdult Simbach am Inn



16. Mai bis 20. Mai: Weinhügelfest Fürstenzell



17. Mai bis 21. Mai: Volksfest Pilsting



17. Mai bis 19. Mai: Pfingstfest Oberndorf



17. Mai bis 20. Mai: Wald- und Sportfest Geiersthal



17. Mai bis 20. Mai: Volksfest Gergweis



17. Mai bis 20. Mai: Mooser Pfingstfest



17. Mai bis 20. Mai: Pfingstvolksfest Neustadt



17. Mai bis 19. Mai: Pfingstfest Eppenschlag



24. Mai bis 2. Juni: Altöttinger Hofdult



24. Mai bis 27. Mai: Volksfest Büchlberg



27. Mai bis 2. Juni: Oide Dult Passau



29. Mai bis 2. Juni: Plattlinger Volksfest



29. Mai bis 2. Juni: Volksfest Schönberg



29. Mai bis 3. Juni: Volksfest Wallersdorf



29. Mai bis 2. Juni: Volksfest Markt Schwarzach



30. Mai bis 31. Mai: Ringmauerfest Waldkirchen



Juni



4. Juni bis 6. Juni: Pfingstfest Hohenau



7. Juni bis 11. Juni: Aitrachtaler Volksfest Mengkofen



8. Juni bis 12. Juni: Altbayerisches Rosenauer Volksfest



14. Juni bis 16. Juni: Sport- und Sommerfest Gotteszell



21. Juni bis 23. Juni: Mariakirchner Schlosspark Volxfest



21. Juni bis 24. Juni:



28. Juni bis 30. Juni: Vorwaldfest Garham



28. Juni bis 30. Juni: Sport- und Sommerfest Achslach



28. Juni bis 3. Juli: Volksfest Freyung



28. Juni bis 3. Juli: Volksfest Landau a. d. Isar



28. Juni bis 1. Juli: Petersfest Aicha vorm Wald



29. Juni: Sport- und Sommerfest Prackenbach



Juli



4. Juli bis 9. Juli: Volksfest Gangkofen



5. Juli bis 10. Juli: Volksfest Grafenau



6. Juli bis 7. Juli: Waldfest Dorn



7. Juli: Bürgerfest Viechtach



11. Juli bis 15. Juli: Volksfest Palling



12. Juli bis 16. Juli: Volksfest Reisbach



12. Juli bis 15. Juli: Wallerfinger Volksfest



12. Juli bis 13. Juli: Donau in Flammen Vilshofen



12. Juli bis 15. Juli: Teisnacher Sommerfest



12. Juli bis 16. Juli: Volks- und Heimatfest Bogen



13. Juli bis 21. Juli: Grenzlandfest Zwiesel



12. Juli bis 15. Juli: Volksfest Schöfweg



19. Juli bis 23. Juli: Parkfest Adldorf



19. Juli bis 22. Juli: Volksfest Ruhmannsfelden



19. Juli bis 22. Juli: Jakobifest Zenting



19. Juli bis 22. Juli: Schmalzlerfest Perlesreut



26. Juli bis 28. Juli: Eginger Volksfest



26. Juli bis 31. Juli: Pichelsteinerfest Regen



26. Juli bis 31. Juli: Volksfest Waldkirchen



27. Juli bis 28. Juli: Fischerfest Ettling



August



1. August bis 4. August: Ilzer Haferlfest



1. August bis 6. August: Volksfest Töging



2. August bis 5. August: Blumenfest Thurmansbang



2. August bis 6. August: Arnstorfer Volksfest



2. August bis 7. August: Ortenburger Volksfest



2. August bis 5. August: Heimatfest Kollnburg



2. August bis 5. August: Sportplatzfest Otterskirchen



3. August bis 4. August: Bürgerfest Ruhmannsfelden



9. August bis 19. August: Gäubodenvolksfest Straubing



9. August bis 15. August: Marktdult Neuötting



9. August bis 11. August: Volksfest Innernzell



14. August bis 18. August: Aidenbacher Volksfest



14. August bis 18. August: Hauzenberger Dult



15. August bis 18. August: Volksfest Bischofsreut



16. August bis 19. August: Auerer Kirwa



23. August bis 1. September: Bartlmädult Landshut



23. August bis 26. August: Moosthenninger Volksfest



23. August bis 28. August: Vilshofener Volksfest



23. August bis 26. August: Volksfest Simbach b. Landau



23. August bis 26. August: Volksfest Tittling



30. August bis 3. September: Karpfhamer Fest und Rottalschau



30. August bis 2. September: Drachselrieder Kirwa



30. August bis 9. September: Traditionsvolksfest Mühldorf am Inn



31. August bis 15. September: Herbstfest Rosenheim



September



6. September: Brauereifest Viechtach



6. September bis 15. September: Passauer Herbstdult



20. September bis 22. September: Hartler Herbstdult



21. September bis 22. September: 800 Jahre Landau a. d. Isar Jubiläumsfeier



21. September bis 6. Oktober: Oktoberfest München



22. September: Internationaler Volksmusiktag



Oktober



18. Oktober bis 23. Oktober: Kirta Dingolfing