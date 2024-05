Viel Regen mit einzelnen Gewittern in Bayern

Das erste Maiwochenende endet in Bayern wechselhaft und stellenweise sind Regen und Gewitter zu erwarten. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte, soll es am Sonntag weiterhin eher kühl und bewölkt werden, außerdem gibt es immer wieder Wind und Regen. Gelegentlich kann aber auch die Sonne hervorkommen. Die Temperaturen reichen von 16 bis 22 Grad Celsius. Außerdem kann es in ganz Bayern lokal zu Gewitterschauern mit Starkregen, starken Böen und Hagel kommen. In Südostbayern bleibt es voraussichtlich freundlich und trocken.

