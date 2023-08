Verlosung: Gewinnen Sie einen Städtetrip in die Hauptstadt Berlin

Immer eine Reise wert: Die pulsierende Hauptstadt Berlin hat sowohl für Kulturbegeisterte als auch für Nachtschwärmer einiges zu bieten. Der meist weniger besuchte Stadtteil Wilmersdorf ist dabei ein echter Geheimtipp, den es zu entdecken lohnt. −Foto: Adobe Stock

Wilmersdorf ist ein unscheinbares Kleinod im Berliner Westen. Doch der Stadtteil hat einiges zu bieten. Ein guter Ausgangspunkt für eine Erkundungstour ist das Hotel Premier Inn Berlin City Wilmersdorf. Wir verlosen vier Übernachtungen für zwei Personen.









Nur zehn Minuten zu Fuß südlich von Ku’damm, Gedächtniskirche und KadeWe liegt das Premier Inn Berlin City Wilmersdorf. Restaurierte Häuser aus der Vorkriegszeit, Inhaber geführte Lädchen und exklusive Geschäfte, tolle Restaurants und viel Grün: Hier zeigt sich Berlin von seiner beschaulicheren Seite, ohne aber langweilig zu sein. Im Gegenteil: Während das Premium-Economy-Hotel für traumhaft guten Schlaf steht, wird in der „Bar jeder Vernunft“ die Nacht zum Tag.



In dem zauberhaften Spiegelzelt, nur einen Katzensprung vom Hotel entfernt, lebt der Glamour vergangener Zeiten weiter, hier stehen die großen Darsteller der intelligenten Kleinkunst auf der Bühne des kulturellen Kleinods. Eine der kurioseren Institutionen ist sicher das Lippenstiftmuseum im Bayerischen Viertel: Der Visagist René Koch zeigt in seinen Privaträumen gut 250 Exponante, darunter auch Kleider von Leinwandgrößen wie Marlene Dietrich.





Gewinnen Sie eine Reise nach Berlin





Es lohnt sich in jedem Fall und zu jeder Tageszeit, Wilmersdorf genauer unter die Lupe zu nehmen. Gleichsam ist der Stadtteil die ideale Basis, um nach Charlottenburg und in die zentraleren Bezirke Berlins auszuschwärmen. Vom Premier Inn Hotel am Hohenzollerndamm aus ist es nur ein Katzensprung zur U-Bahn-Haltestelle Spichernstraße, hier verkehren drei U-Bahnen und mehrere Busse. Die Hotelmarke Premier Inn punktet mit hervorragender Matratzenqualität und hohem Schlafkomfort – schließlich ist eine erholsame Nacht das A und O für ausgefüllte Tage in einer inspirierenden Stadt.



In Zusammenarbeit mit dem Hotel Premier Inn Berlin City Wilmersdorf verlosen wir vier Übernachtungen mit Frühstück für zwei Personen. Rufen Sie bis Sonntag, 3. September, unter ✆ 0137/822703024 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Berlin sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (bitte schwierige Namen und Adressen buchstabieren) auf unser Tonband.

− swo