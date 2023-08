Verbraucherschützer raten zu neuen Stromverträgen: Lohnen sich dynamische Tarife?

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) riet Verbrauchern am Wochenende, sich noch vor dem Winter nach neuen Gas- und Stromverträgen umzusehen. Auf Vergleichsportalen wie Verivox und Check24 tauchen dabei immer öfter dynamische Stromtarife auf. Am Sonntag gab es die Kilowattstunde beispielsweise bei „Tibber“ für rund einen Cent Börsenpreis plus Steuern und Abgaben – im Juli sank sogar der Endverbraucherpreis zeitweise ins Negative. „Lohnt sich das?“, fragte die Mediengruppe Bayern Benjamin Weigl aus Regensburg, Energieexperte beim Portal Finanztip.