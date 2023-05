Valentini bleibt beim 1. FC Nürnberg: Profivertrag Hofmann

Enrico Valentini (M) - Nürnbergs Enrico Valentini (M) und seine Teamkollegen jubeln nach dem Spiel mit den mitgereisten Fans über den Klassenerhalt. - Foto: David Inderlied/dpa/Archivbild

Enrico Valentini bleibt beim 1. FC Nürnberg. Der 34 Jahre alte Rechtsverteidiger hat seinen Vertrag beim Club zu reduzierten Bezügen verlängert, wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte. Valentini, geboren und aufgewachsen in Nürnberg, ist seit sechs Jahren Profi beim FCN und erzielte in 160 Spielen sieben Tore und gab 21 Vorlagen.

«Enrico ist ein Paradebeispiel für bedingungslosen Einsatz und Hingabe für seinen Verein. Darüber hinaus verfügt er über viele Eigenschaften, die dem FCN guttun. Wir haben mit ihm besprochen, dass er auch nach seiner aktiven Karriere dem 1. FC Nürnberg erhalten bleibt. Wie und in welcher Form, werden wir sehen, wenn es soweit ist», sagte Sportvorstand Dieter Hecking.

Zudem statteten die Nürnberger Eigengewächs Jannik Hofmann aus der U23 mit einem langfristigen Vertrag aus. Der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger durchlief seit 2008 alle Jugendmannschaften beim FCN. Genaue Vertragsdetails gab der Club nicht bekannt.

