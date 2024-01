Unfall mit vier Schwerverletzten: B20 bei Cham komplett gesperrt

Vier Schwerverletzte sind die erste Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen auf der B20 zwischen Cham und Furth im Wald ereignete. Die Bundesstraße wurde daraufhin voll gesperrt.









Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, kam ein mit vier Personen besetztes Fahrzeug gegen 4.40 Uhr bei einem Überholmanöver in der Überholverbotszone alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und überschlug sich mehrfach.



Die vier Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kam in Krankenhäuser im „weiträumigen“ Umkreis. Angaben zu Alter und Herkunft der Insassen konnte die Polizei zunächst nicht machen. Für die Bergung der Unfallopfer und des Fahrzeugs musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte an.

