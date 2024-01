Biathleten hoffen auf nächste Podestplätze

Die deutschen Biathleten peilen zum Abschluss des Heim-Weltcups in Ruhpolding in den beiden Verfolgungsrennen die nächsten Podestplätze an. Bei den Frauen (12.30 Uhr/ZDF und Eurosport) sind Janina Hettich-Walz als Sechste (35 Sekunden) und Franziska Preuß als Neunte (52 Sekunden) auf Schlagdistanz zur norwegischen Sprint-Siegerin Ingrid Landmark Tandrevold. Weltcup-Debütantin Julia Tannheimer geht als 15. in ihr erstes Jagdrennen im Weltcup.

Bei den Männern (14.45 Uhr) ist der Norweger Vetle Sjastad Christiansen der Gejagte. 34 Sekunden nach ihm geht Justus Strelow als Sechster in die Loipe.

