Unfall mit sechs Fahrzeugen auf der A3 bei Regensburg: 17 Verletzte und lange Staus

Nach einem schweren Unfall mit sechs Fahrzeugen ist die A3 bei Regensburg am Montagmorgen gesperrt worden. 17 Personen wurden verletzt. Im Rückstau ereignete sich ein weiterer Unfall.









Wie ein Sprecher der Verkehrspolizei auf Nachfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 5.30 Uhr auf der Sinzinger Autobahnbrücke in Fahrtrichtung Nürnberg. Die Fahrbahn sei spiegelglatt gewesen, wie es in einer ersten Mitteilung der Polizei heißt. Genauere Angaben zum Unfallhergang konnte der Sprecher noch nicht machen. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren sechs Autos beteiligt. Ersten Informationen nach wurde eine Person mittelschwer, 16 weitere leicht verletzt.





Weitere Unfälle in Staus auf spiegelglatter A3





Die Autobahn wurde in Richtung Nürnberg zwischen Autobahnkreuz Regensburg und Anschlussstelle Sinzing gesperrt. Auch auf der Gegenfahrbahn musste die Autobahn zwischen Anschlussstelle Nittendorf und Autobahnkreuz gesperrt werden. Es bildeten sich lange Rückstaus, wobei es auf der spiegelglatten Straße zu weiteren Unfällen kam. Auch hierzu liegen noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.





„Massive Auswirkungen“ im Berufsverkehr





Der Unfall hat laut Polizeisprecher „massive Auswirkung in alle Richtungen“ zur Folge. Rund um Regensburg kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr auf der A3 in Richtung Nürnberg wird am Kreuz Regensburger auf die A93 in Richtung Pfaffenstein und weiter auf die B8 in Richtung Nittendorf umgeleitet. Wie lange die Autobahnsperre dauern werde, sei noch unklar. Es werden mehrere Abschleppfahrzeuge benötigt.

