Unfall auf A8: Porsche überschlägt sich und kommt erst nach 400 Metern zum Stehen

Viel zu schnell war ein Münchner (58) laut Polizei bei Regen auf der A8 unterwegs. Das Auto kam ins Schleudern, überschlug sich und kam erst nach etwa 400 Metern zum Stehen.









Der 58-Jährige war laut Polizei am Sonntag gegen 23 Uhr vom Flughafen auf dem Weg nach Hause. Dabei war er „mit seinem Porsche 911 Carrera offenbar viel zu schnell unterwegs“, heißt es im Polizeibericht. Zwischen den Anschlussstellen Taufkirchen und Unterhaching (Landkreis München) kam es in Richtung München zu einem folgeschweren Unfall.



Der Mann konnte die Wetterverhältnisse mit seinem Fahrstil nicht mehr vereinbaren. Der Porsche kam auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, rutschte nach rechts in ein angrenzendes Feld, überschlug sich, rutschte weiter und kam erst nach etwa 400 Metern auf den Rädern, zum Stehen.





Schleudertrauma und Prellungen





„Zum Glück konnte der Schutzengel des Mannes schnell genug mitfliegen“, so die Polizei. Der Mann wurde demnach nicht schwerer verletzt. Mit einem Schleudertrauma und Prellungen wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



Der Porsche ist aber Totalschaden. Auch das Feld wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Der Porschefahrer muss mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.

− vr