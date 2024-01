Überschwemmungen in Nordbayern - Regen am Mittwoch erwartet

Vor Überschwemmungen an einzelnen Flüssen im Norden Bayerns hat der Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) für den Dienstag gewarnt. In Schenkenau an der Itz (Landkreis Coburg) sei der Scheitel in Meldestufe 2 zu erwarten, teilte der HND am Dienstagvormittag mit. Meldestufe 2 bedeutet, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden oder es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen kommt.

In Mittelfranken habe es stellenweise kleine Ausuferungen am Oberlauf der Wörnitz und an der oberen Altmühl gegeben, hieß es vom HND. An der unteren Aisch laufe die Welle bei Meldestufe 1 bis 2 ab. Meldestufe 1 ist erreicht, wenn es stellenweise zu kleineren Ausuferungen kommt. Außerdem erwartet der HND einzelne Flussausuferungen nördlich der Donau, unter anderem an der Fränkischen Saale und in den Mittelgebirgen im Osten Bayerns.

Nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollte es am Dienstag abseits der Alpen trocken bleiben. Für die Nacht zu Mittwoch erwarten die Meteorologen Regen, der sich von West nach Ost durch den Freistaat zieht. Am Mittwoch werde es von Norden her zu schauerartigen Regenfällen kommen, die von Franken in Bayerns Süden wandern. Die Temperaturen werden nach DWD-Prognosen am Mittwoch mit 9 bis 15 Grad ungewöhnlich mild.

