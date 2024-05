Über 80 km/h: E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizei

Polizeiblaulicht - Das blinkende Blaulicht an einem Dienstauto der Polizei. - Foto: Bodo Schackow/dpa/Symbolbild

Mit einem E-Scooter, der bis zu 80 Stundenkilometer schnell fährt, ist ein Mann in Vierkirchen (Landkreis Dachau) vor der Polizei geflüchtet. Als dem 46-Jährigen am Donnerstag ein Polizeiauto entgegenkam, sei dieser umgedreht und ungewöhnlich schnell davongerast, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten haben den Mann wieder eingeholt. Bei einer späteren Messung erreichte der Scooter eine Geschwindigkeit von über 80 km/h, so der Sprecher.

Zudem habe der 46-Jährige keinen Führerschein gehabt und das Nummernschild sei von einem anderen Fahrzeug gewesen, hieß es von der Polizei weiter. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.

