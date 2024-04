Tunnel nach Feuer gesperrt: Massive Verkehrsbehinderungen

Nach dem Brand eines Autos ist der Luise-Kiesselbach-Tunnel im Münchner Südwesten gesperrt. Die Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr waren am Donnerstagmorgen massiv.

Nach einem Fahrzeugbrand in der Nacht zum Donnerstag ist ein wichtiger Tunnel des Mittleren Rings in München gesperrt worden. Der Luise-Kiesselbach-Tunnel war auch am Morgen noch nicht im Uhrzeigersinn befahrbar, wie die Polizei mitteilte. Das führte zu massiven Verkehrsbehinderungen unter anderem auf der Autobahn 95, die dort in den Mittleren Ring mündet.

Dem Feuer, das gegen 23.15 Uhr ausbrach, war laut Polizei kein Unfall vorausgegangen. Zur genauen Ursache war zunächst nichts bekannt. Der Pkw konnte gelöscht werden, es entstand allerdings ein Totalschaden. Auch am Tunnel entstand Schaden, wie hoch er ausfiel, blieb aber zunächst unklar. Auch wann der gesperrte Teil des Tunnels wieder für den Verkehr geöffnet werden würde, blieb offen. Die nicht direkt betroffene Fahrbahn im Gegenuhrzeigersinn des Mittleren Rings wurde in der Nacht zunächst ebenfalls gesperrt, konnte aber kurz darauf wieder freigegeben werden.

Der Luise-Kiesselbach-Tunnel ist für den Verkehr im Münchner Südwesten von zentraler Bedeutung. In ihn mündet die A95, zudem fließt ein Teil des Verkehrs zwischen der A995 im Süden und der A96 über ihn.

© dpa-infocom, dpa:240418-99-718541/2