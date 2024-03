Traktor und Auto stoßen zusammen: 65-Jährige stirbt

Eine 65 Jahre alte Autofahrerin ist im Landkreis Haßberge bei dem Zusammenstoß ihres Wagens mit einem Traktor gestorben. Die Frau sei am Mittwochabend auf der B303 in der Nähe von Hafenpreppach unterwegs gewesen, als der Traktor die Straße habe überqueren wollen und es zur Kollision gekommen sei, teilte die Polizei mit. Die 65-Jährige erlitt demnach schwere Verletzungen und starb an der Unfallstelle. Der 51 Jahre alte Traktorfahrer wurde leicht verletzt. Ein Sachverständiger sollte das genaue Unfallgeschehen klären.

© dpa-infocom, dpa:240313-99-330413/3