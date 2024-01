Tragischer Todesfall, Verletzte, viele Brände: Polizei zieht Silvester-Bilanz für die Region

Die Silvesternacht hat ein Todesopfer in der Region gefordert. Ein 18-Jähriger wurde im Landkreis Cham von einem Böller tödlich verletzt. Zu weiteren größeren Zwischenfälle kam es in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz aber glücklicherweise nicht. Ein Überblick:









Eine erhebliche Anzahl von Einsätzen hatten die Beamten in Niederbayern zu bewältigen. Das berichtet das Polizeipräsidium am Neujahrsmorgen. Bereits gegen 19 Uhr lief im Bereich Kelheim eine größere Suchaktion nach einer vermissten Person. „Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnte die Person in unwegsamen Gelände aufgefunden und gesichert werden“, so die Polizei.



Kurz nach Mitternacht verletzte sich schließlich ein 18-Jähriger im Bereich Landshut mit einem Böller schwer an der Hand. Er wird voraussichtlich zwei Finger verlieren.





Hund kann nicht schlafen





Außerdem beschäftigten mehrere Körperverletzungsdelikte die Einsatzkräfte, „wobei es Gott sei Dank zu keinen schwereren Verletzungen bei den beteiligten Personen gekommen ist“. In mehreren Fällen war „aufgrund erheblicher Alkoholisierung der beteiligten Personen die genaue Deliktseinstufung nicht möglich“. In diesen Fällen muss am Neujahrstag nochmals nachvernommen werden, berichtet die Polizei.



Weil angeblich sein Hund wegen des Silvesterfeuerwerks des Nachbarn um Mitternacht nicht mehr schlafen konnte, kam es zwischen zwei Nachbarn im Gemeindegebiet Viechtach (Landkreis Regen) zu einer heftigen Streiterei. Das berichtet die Polizei Viechtach. Letztendlich musste die Polizei anrücken. „Ob sein Hund anschließend wieder ruhig schlafen konnte, ist nicht bekannt.“





Mehr als 20 Kleinbrände in Niederbayern





Weil Feuerwerkskörper fahrlässig benutzt wurden, wurden in Niederbayern etliche Sachbeschädigungen und mehr als 20 Kleinbrände von u.a. Müllbehältern verursacht. Dabei entstand jedoch jeweils nur geringer Sachschaden. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand.



Eine positive Nachricht: Verhältnismäßig wenig Verkehrsunfälle ereigneten sich in der Nacht auf den niederbayerischen Straßen. Im Großen und Ganzen bilanziert das Polizeipräsidium Niederbayern eine weitestgehend „normalen“ Silvesternacht mit dem üblichen Einsatzgeschehen.





Wem gehört der Dackel?





So heißt es am Morgen auch im Präsidium Oberbayern Süd. Zu mehreren Einsätzen kam es um Mitternacht in Burghausen. So mussten die Beamten der Polizei Burghausen nach einer vermissten Dame suchen - mit Erfolg. Mehrere Personen schlugen gegen 0.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße auf einen am Boden Liegenden ein. Als die Gruppe von mehreren Zeugen angesprochen wurde, zog einer der Täter nach Zeugenangaben ein Springmesser und bedrohte die Anwesenden. Im Anschluss flüchtete die Gruppe.



In Wasserburg (Landkreis Rosenheim) wurden gegen 23.50 Uhr mehrere brennende Container in Reithmehring gemeldet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Vor Ort fanden die Beamten einen kleinen Kurzhaardackel, der ängstlich und verstört zwischen den Fahrzeugen der Feuerwehr umherlief. Der Hund hat ein schwarz- braunes Fell und ein rotes Halsband. „Ein Besitzer war weit und breit nicht festzustellen“, so die Polizei. Das Tier wurde von den Polizeibeamten in Obhut genommen. Hinweise zur Brandursache sowie Hinweise auf den Besitzer des Hundes nimmt die Polizei Wasserburg unter Tel. 08071/9177-0 entgegen.



Ein Querschläger hat in Inzell (Landkreis Traunstein) einen Buben (12) getroffen und am Ohr verletzt. Ob die Explosion bei ihm bleibende Schäden verursacht hat, war zunächst laut Polizei Traunstein unklar.





18-Jähriger tödlich verletzt





Der wohl tragischste Vorfall der Silvesternacht hat sich in Eschlkam (Landkreis Cham) ereignet. Dort wurde laut Polizeipräsidium Oberpfalz ein 18-Jähriger von seinem eigenen Böller tödlich verletzt. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Ansonsten spricht das Präsidium von einer normalen Silvesternacht.



Weil sie durch Silvesterböller aufgeschreckt wurden, sind zwei Hunde auf der A3 in der Oberpfalz überfahren worden. Der Hund eines 32-Jährigen sei in der Nacht zu Neujahr in Regensburg von Feuerwerkslärm aufgeschreckt worden und habe sich losgerissen, teilte ein Sprecher der Verkehrspolizei am Montag mit. Der Hund sei daraufhin auf Höhe des Stadtteils Irl auf die A3 gelaufen und dort von zwei Autos überfahren worden. Der erste Wagen, der den Hund überfuhr, war anschließend nicht mehr fahrbereit.



Ein weiterer Hund wurde den Angaben nach auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Neutraubling und Regensburg überfahren. Polizisten fanden das Tier tot auf einem Grünstreifen. Als Polizisten die Halterin aufsuchten, teilte sie ihnen mit, dass der Hund durch Böllerlärm aufgeschreckt worden und dann entlaufen sei. Wer den Hund überfahren hat, war zunächst nicht bekannt.

− dpa