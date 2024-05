DNA im Haus des Ex-Freundes erhärtet den Verdacht gegen diesen, auch die Todesursache steht nun fest. Nun wird bekannt: Der Mann sprach am Samstag am Telefon sogar selbst mit Angehörigen der 19-Jährigen. Der Tatort in Maxhütte-Haidhof (Landkreis Schwandorf) ändert einiges an den Zuständigkeiten der Ermittler.