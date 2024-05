Nach dem Fund einer Toten (19) in Regensburg gibt es erste Details zu Hintergründen. Mordermittler suchen am und im Haus des verdächtigen Ex-Freundes den dritten Tag in Folge Spuren – und das Handy des Opfers. Der Mann (55) soll die junge Frau getötet und das Auto mit der Leiche in einer Tiefgarage geparkt haben.