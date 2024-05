Tote bei schwerem Lkw-Unfall auf A6

Die Ursache für einen tödlichen Lkw-Unfall auf der Autobahn 6 in Mittelfranken ist auch am Tag danach zunächst unklar gewesen. Ein Sattelzug war am Samstag durch die Mittelleitplanke in den Gegenverkehr gerast und frontal mit einem Auto kollidiert. Ein darin sitzendes Paar wurde getötet, es handelte sich um eine 29-Jährige und einen 33-Jährigen.

Ein Gutachter hatte am Samstag die Unfallstelle untersucht. Es werde mehrere Wochen dauern, bis das Gutachten vorliegen werde, sagte Polizeisprecher Marc Siegl am Sonntag. „Das war ein Trümmerfeld über mehrere Meter.“ Auch der verletzte Lkw-Fahrer müsse befragt und der Fahrtenschreiber ausgewertet werden.

Die Autobahn sei am Samstag in Richtung Heilbronn bis in den späten Abend gesperrt gewesen, sagte Siegl. Ein Kran musste den Lkw bergen. Zeugen hatten der Polizei kurz nach dem Unfall berichtet, dass der Lkw plötzlich ausgeschert sei. Zwei weitere Autos waren ebenfalls an dem Unfall beteiligt und wurden stark beschädigt. Beide Fahrer kamen verletzt in Krankenhäuser.

© dpa-infocom, dpa:240505-99-920511/3