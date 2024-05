Tote Frau in Regensburger Tiefgarage: Tatverdächtiger in Gewahrsam

Am Samstagvormittag wurde eine tote Frau in einem Kofferraum eines Autos, das in einer Regensburger Tiefgarage stand, gefunden. Foto: Scharf

Im Fall der in einem Kofferraum tot aufgefunden 19-jährigen Frau gibt es eine neue Entwicklung. Es wurde ein Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen.









Am Samstag wurde der Einsatzzentrale Oberpfalz ein Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe in der Tiefgarage eines Baumarkts in der Frankenstraße in Regensburg mitgeteilt.



Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurde eine tote Frau im Kofferraum gefunden. Bei der Toten handelt es sich um eine 19-jährige Frau aus dem Landkreis Cham. Die Kriminalpolizei Regensburg hatte bereits am Samstagvormittag die Ermittlungen übernommen. „Die Spurensicherung in der Tiefgarage des Baumarktes ist mittlerweile abgeschlossen“, teilt die Polizei am Sonntagvormittag mit.



Nach „derzeitigem Ermittlungsstand wird wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt“, so die Polizei weiter.



Ein 55-jähriger Tatverdächtiger wurde noch am Samstagabend festgenommen. Derzeit wird durch die Staatsanwaltschaft Regensburg dessen Vorführung geprüft.