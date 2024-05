Einen schrecklichen Fund haben zwei Polizeibeamte am Samstag bei der Kontrolle eines Autos in einer Baumarkt-Tiefgarage in Regensburg gemacht: Im Kofferraum lag eine tote Frau. Diese ist wohl Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Nach Informationen der Mediengruppe Bayern ermittelt die Polizei derzeit auch im näheren, sozialen Umfeld der Toten, einer 19-Jährigen aus dem Landkreis Cham.