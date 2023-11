Den Tiergarten in Straubing gibt es seit dem Jahr 1937. Seit inzwischen 75 Jahren unterstützt der Verein Freunde des Tiergartens Straubing den Zoo, der der einzige in Ostbayern ist. Anlässlich dieses Jubiläums, das am Montag groß gefeiert wird, gibt Vereinsvorstand Dr. Josef Kitzinger Einblicke in die Tätigkeit der Freunde des Tiergartens Straubing.