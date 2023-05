Tempo 100 war erlaubt: Mit 194 km/h über B20 bei Ascha

Fast doppelt so schnell als erlaubt war ein Verkehrsteilnehmer auf der B20 bei Ascha unterwegs. −Foto: Symbolfoto dpa

Mit 194 km/h ist ein Verkehrsteilnehmer auf der B20 im Landkreis Straubing-Bogen geblitzt worden. Der Fahrer wird längere Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen.









Tempo 100 ist auf der B20 im Bereich Ascha erlaubt, berichtet die Polizei Bogen am Sonntag. Bei der Geschwindigkeitsmessung am Samstagabend war ein Verkehrsteilnehmer fast doppelt so schnell: Mit 194 km/h wurde das Fahrzeug geblitzt.



Ob es sich um ein Auto oder ein Motorrad handelte, konnte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen noch nicht sagen. Sicher ist in jedem Fall, dass der Fahrer oder die Fahrerin längere Zeit ohne Führerschein auskommen muss. Drei Monate sieht der Bußgeldkatalog vor, zudem zwei Punkte in Flensburg und über 800 Euro Bußgeld.

− age