Technischer Defekt: Auto geht in Landshut in Flammen auf

Der VW Käfer brannte in der Landshuter Ottostraße vollständig aus. −Foto: FFW Landshut

Gerade noch rechtzeitig retten konnten sich die 33-jährige Fahrerin eine VW Käfers am Donnerstagabend in Landshut. Das Auto brannte kurz darauf vollständig aus.









Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr wurde der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Landshut ein brennendes Auto auf einem Parkplatz an der Ottostraße mitgeteilt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits lichterloh in Flammen. Die Einsatzkräfte gingen mit Atemschutz und Wasser gegen die Flammen vor und konnten diese schließlich löschen. Die Wasserversorgung wurde über den Fahrzeugtank sowie einen nahe gelegenen Hydranten sichergestellt.



Wie die Polizei mitteilt, war eine 33-Jährige mit dem VW Käfer unterwegs gewesen, als sie Brandgeruch feststellte. Kurz darauf begann das Auto zu brennen, und sie konnte sich gerade noch rechtzeitig retten. Der Wagen brannte vollständig aus. Der entstandene Schaden am Wagen beläuft sich auf einen höheren vierstelligen Eurobetrag. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

− lai/red