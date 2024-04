Taschendieb randaliert in Polizeifahrzeug

Ein mutmaßlicher Dieb hat nach seiner Festnahme in Bamberg in einem Polizeiwagen randaliert, gegen eine Zwischenwand getreten und dabei rund 2000 Euro Schaden verursacht. Außerdem beleidigte der 26-Jährige die Beamten, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann hatte in einem Schuhgeschäft die Handtasche einer Kundin gestohlen und aus einem Geschäft nebenan Kleidung im Wert von über 100 Euro entwendet.

Eine Streife erwischte den Flüchtigen und fand die Kleidung in dessen Rucksack. Die gestohlene Handtasche konnte unter einem Auto gefunden werden. Ein Sprecher gab an, der Verdächtige habe vermutlich unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle. Zusätzlich stellte sich heraus, dass der 26-Jährige am selben Tag bereits mit einer Passantin in einen Streit geraten war. Dabei warf der Mann am Freitag einen Bistrotisch nach der Frau.

© dpa-infocom, dpa:240406-99-582482/3