„Stürmische Nacht“ in Bayern: Hunderte Einsätze, ein schwerer Zwischenfall

Sturmtief „Zoltan“ fegt durch Bayern und zwingt so manchen Baum in die Knie: Seit Donnerstagnachmittag gab es für Polizei und Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Vielerorts verlief die Nacht glimpflich, leider nicht überall. Ein Überblick.









„Es war schon was los“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Freitagmorgen. Seit Donnerstagnachmittag verzeichneten die Beamten 118 unwetterbedingte Einsätze, meist aufgrund umgestürzter Bäume. Schwerpunkte machte der Sprecher in der nördlichen Oberpfalz und in Stadt und Landkreis Regensburg aus.



Lesen Sie dazu auch: Deutscher Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter in der Region



Im Landkreis Schwandorf musste die SAD38 aufgrund mehrerer umgestürzter Bäume vorübergehend gesperrt werden. In Sulzbach-Rosenberg lief ein Keller voll Wasser. In Sengenthal (Landkreis Neumarkt) sorgte ein Baum, der in eine Oberleitung gefallen war, für einen Stromausfall. Gegen Mitternacht habe sich die Lage in der Oberpfalz entspannt, so der Polizeisprecher.





Drei Unfälle auf der A93 – Lastwagenfahrer eingeklemmt





In Niederbayern verzeichnete die Polizei knapp 100 unwetterbedingte Einsätze. Auch hier machten herabgefallene Äste, entwurzelte Bäume oder verwehte Baustellen das Gros der Alarmierungen aus. Im Landkreis Kelheim sorgte ein umgestürzter Baum für drei Unfälle auf der A93. Zwei davon endeten laut einem Polizeisprecher glimpflich, einer nicht. Zwei Lastwagen waren zusammengeprallt. Einer der Fahrer wurde in seiner Kabine eingeklemmt. Die Einsatzkräfte konnten den Schwerverletzten befreien. Glücklicherweise schwebt der Mann laut Polizei nicht in Lebensgefahr.





„Stürmische“ Nacht in Oberbayern: Zug erfasst Baum





Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt sprach am Freitagmorgen von einer „relativ unentspannten“ Nacht. Die Feuerwehr habe mehrfach wegen umgestürzter Bäume ausrücken müssen. Allein in Ingolstadt verzeichnete die Berufsfeuerwehr 19 sturmbedingte Einsätze. Wie der Polizeisprecher erklärte, gab es jedoch „keine besonderen Vorkommnisse.“ „Toi, toi, toi“, sagte er. Da die Sturmlage laut einer Mitteilung der Ingolstädter Feuerwehr auch am Morgen noch anhielt, sollten bewaldete Fläche gemieden werden.



Hier finden Sie alles rund um‘s Wetter in Bayern.



Wie verlief die Nacht im südlichen Oberbayern? „Stürmisch“, sagte ein Polizeisprecher. Auch hier seien zahlreiche Bäume umgefallen. Einer davon landete auf der Bahnstrecke bei Bruckmühl im Landkreis Rosenheim. Ein mit 30 Personen besetzter Zug erfasste den Baum. Verletzte gab es dabei nicht zu beklagen. Das gilt für das gesamte Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.