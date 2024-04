Streit eskaliert: Mann schlägt mit Eisenstange auf Autos ein

Ein Mann hat bei einem Streit um noch offene Mietzahlungen in Rosenheim mit einer Eisenstange auf mindestens vier Autos eingeschlagen. Außerdem hat er einen 47-Jährigen mit der Stange bedroht, als dieser ihn stoppen wollte und sich durch sein Toben selbst verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 44-jährige Randalierer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 75.000 Euro.

Nach den Angaben trafen sich die beiden Männer am Samstag auf einem Parkplatz eines Autohändlers und dann kam es zu dem Streit. Der 47-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Der 44-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

