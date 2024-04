Feuerwehr - Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild

Eine Gartenlaube in Türkheim (Landkreis Unterallgäu) ist am Sonntagmorgen komplett abgebrannt. Der Sachschaden liege nach einer ersten Schätzung bei rund 50.000 Euro, sagte ein Polizeisprecher. Zum Zeitpunkt des Brandes sei niemand mehr in der Laube gewesen. Verletzte gab es keine. Die Brandursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240428-99-837763/2