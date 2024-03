Stau nach Unfall auf A6: Eine Person verletzt

Nach einem Unfall auf der A6 bei Nürnberg ist es am Mittwochmorgen zu langen Staus in beide Richtungen gekommen. Bei dem Unfall sei eine Person leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Lastwagen sei aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich einer Baustelle zwischen Lichtenau und Herrieden (Landkreis Ansbach) gegen eine Fahrbahntrennung gefahren und habe diese verschoben. Danach sei es zu drei Auffahrunfällen gekommen. Gegen 8.30 Uhr war in beide Fahrtrichtungen wieder jeweils eine Spur frei. Zuvor hatte der „BR“ über den Unfall berichtet.

