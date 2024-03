Züge in Bayern fahren wieder

Einen Tag lang Streik herrschte bei der Bahn Ausnahmezustand - auch in Bayern. Grund war der Streik der Lokführergewerkschaft GDL. Nun ist der Verkehr wieder angelaufen.

Nach dem eintägigen Streik der Lokführergewerkschaft GDL rollen auch in Bayern die Züge wieder. Seit Betriebsbeginn am frühen Morgen fahre die Bahn im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr wieder das normale Fahrplanangebot, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. Am Dienstag konnte die Bahn nach eigenen Angaben nur ein stark reduziertes Angebot aufrechterhalten. Die Gewerkschaft kämpft um höhere Gehälter und weniger Arbeitszeit bei der Deutschen Bahn.

