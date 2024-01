Dass sich Tankpreise im Verlaufe eines Tages ändern, kennt jeder Autofahrer. Doch auch regional gibt es teilweise enorme Unterschiede. Und die haben sich in letzter Zeit stark gewandelt. War das Tanken in Passau an der österreichischen Grenze früher vergleichsweise günstig, tankt man in Regensburg und Ingolstadt nun deutlich preiswerter.