„Spezi Suchtis“ kurz vor dem Ziel: Auf 199 Arten eine Flasche Spezi geöffnet

Die „Spezi Suchtis“ in ihrer 199. Folge. Sie zeigen hier, wie sie mit Hilfe eines Roboters eine Flasche Spezi öffnen. 200 Teile sind insgesamt geplant. − Foto: Sceenshot Instagram „Spezi Suchtis“

Die „Spezi Suchtis“ stehen kurz vor ihrem Ziel: Auf 200 Arten wollen die sechs Buben aus dem Umland von Feldkirchen bei München im Internet zeigen, wie man eine Flasche Spezi öffnen kann. Mittlerweile sind sie bei Teil 199 angelangt.





Gegen den Flaschenöffner





Warum einen Flaschenöffner benutzen, wenn man doch so kreativ sein kann? Das fragten sich die sechs Jugendlichen schon vor über einem Jahr. Seit sie diese Frage in kurzen Videos beantworten, haben sie eine Unmenge an Followern auf Instagram und Tiktok gesammelt.





Zigtausende Follower auf Instagram und Tiktok





Die Buben sind alle um die 13 Jahre alt und laden seit Monaten Videos ins Internet, auf denen sie - genau - eine Flasche Spezi öffnen. Über 150.000 Menschen auf Instagram und mehr als eine Million Aufrufe auf Tiktok sind der Beweis, dass das das Internet brennend interessiert. Wir zeigen ein paar Beispiele, wie die Buben das machen.



Teil 175: Mit einem Roller, der wegfährt und so die Flasche öffnet.





Teil 140: Mit einen Staubsauger.





Teil 91: Mit einem Gipfelkreuz.





In ihrem vorletzten Teil 199, den die Buben kürzlich veröffentlichten, öffnen sie den Spezi mit Hilfe eines Roboters.





Jetzt spekuliert die Fangemeinde, wie wohl die letzte Folge aussehen wird - und, was die Buben danach mit ihrem Instagram-Kanal planen. „Lasst euch mal das letzte von Markus Söder öffnen“, schreibt einer, und ein anderer rät: „Wenn ihr 16 seid jeden Part noch einmal machen - aber betrunken“. „Dann gehts weiter mit 200 Wege Bier zu öffnen“, vermutet ein anderer ebenfalls, „und anschließend, wie man Frauen anspricht“. „Kommt jetzt Elon Musk und öffnet mit einer Rakete?“, fragt ein weiterer. Wir sind gespannt.