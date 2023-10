Zoll stellt 1,4 Millionen Schmuggelzigaretten sicher

1,4 Millionen Schmuggelzigaretten hat der Zoll in der Nähe von Pleystein (Kreis Neustadt an der Waldnaab) sichergestellt. Bei der Kontrolle eines Kleinlasters aus Tschechien fielen den Beamten große Mengen Zigaretten ohne Steuerbanderole auf, wie der Zoll am Freitag mitteilte.

Nach genauer Zählung stellten die Zollfahnder 7000 Stangen mit jeweils 200 Zigaretten sicher. Diese könnten laut Polizei Fälschungen eines bekannten Markenprodukts sein. Der entstandene Steuerschaden wird auf etwa 270.000 Euro geschätzt. Gegen den 24 Jahre alten Fahrer des Lasters wurde am vergangenen Samstag wegen Fluchtgefahr Haftbefehl erlassen.

